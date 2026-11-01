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Hannover Rück Aktie

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289,20 EUR -2,60 EUR -0,89 %
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

09:11 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
289,20 EUR -2,60 EUR -0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Resultate zähle, dass das Management des Rückversicherers die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt habe, schrieb Philip Kett in seiner ersten Reaktion am Montag. Zudem sei darauf hingewiesen worden, dass "Spielraum für eine weitere Bilanzstärkung besteht, sofern die Großschäden im Jahr 2026 unter den Erwartungen bleiben"./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
285,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
289,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,38%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
291,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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