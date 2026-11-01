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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

18:11 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Rückversicherer habe auf beeindruckende Weise die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Anders als Konkurrenten hätten die Hannoveraner der Versuchung widerstanden, die Jahresprognose anzuheben, sondern den Spielraum für eine Stärkung der Bilanz betont, falls Großschäden unter den Erwartungen blieben./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
289,20 €		 Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
287,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,24%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
291,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 Hannover Rück Buy UBS AG
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10:21 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
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