NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 165 auf 160 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz deutlich übertroffener Erwartungen im dritten Quartal unterschätzte der Markt den Gewinnschwung im Geschäft mit Lebens-Rückversicherungen immer noch, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/mis