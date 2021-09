NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Versicherer zeichne sich aus durch langfristiges Wachstum, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch mit Blick auf die 55-jährige Unternehmensgeschichte./ajx/tav