NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung um satte 23 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Vor allem die Schaden/Unfall-Sparte des Rückversicherers habe sich stark entwickelt./edh/ck