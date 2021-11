NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 185 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während der Großteil der Rückversicherungsbranche weiterhin unter den Nachwirkungen des übermäßigen Wachstums während des vorangegangenen Konjunkturzyklus leide, schaffe es die Hannover Rück, ihr Volumen im sich abschwächenden Zyklus zu steigern, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2022 und 2023./edh/mis