NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem jüngsten Investorentag. In allen angesprochenen Aspekten sieht er Vorteile für die Hannover Rück./ag/ngu