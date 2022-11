NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Schäden für den Rückversicherer aus dem Hurrikan Ian schienen überraschend gering, sodass Hannover Rück das untere Ende der Jahreszielspanne für das Nettoergebnis immer noch für erreichbar halte, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ck