Hannover Rück Aktie

248,60 EUR +1,60 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 29,93 Mrd. EUR

KGV 12,16
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

09:41 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
248,60 EUR 1,60 EUR 0,65%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Rückversicherers biete Qualität zu einem vernünftigen Preis, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend nach den Zahlen. Die Januar-Vertragserneuerungen mit Erstversicherern im Bereich Sach- und Haftpflicht zeigten eine Fortsetzung der Trends von 2025./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
246,40 €		 Abst. Kursziel*:
26,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
248,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,50%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

09:41 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
05.02.26 Hannover Rück Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Profitabler Hannover Rück-Einstieg? DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Buy
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag in Grün
finanzen.net Hannover Rück präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net Hannover Rück-Aktie höher: Gewinn zieht deutlich an - Ausblick 2026 bestätigt
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursabschlägen
TraderFox Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP
finanzen.net DZ BANK gibt Hannover Rück-Aktie Kaufen
finanzen.net Buy-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
