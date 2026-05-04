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Hannover Rück Aktie

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Marktkap. 31,06 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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WKN 840221

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ISIN DE0008402215

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Symbol HVRRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

14:11 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
256,40 EUR -1,00 EUR -0,39%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Michael Huttner beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit den Kreditmärkten und ihren Auswirkungen auf Versicherer. Er betonte, diese hätten 40 Prozent ihres Portfolios in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen investiert. Nach einem Gespräch mit einem Branchen-Fachmann zeigt er sich überzeugt davon, dass Versicherer in der aktuellen Situation am Anleihemarkt an Flexibilität gewinnen. Seine "Top Picks" sind Allianz, Hannover Rück und Admiral Group./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
254,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
256,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,71%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

14:11 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
27.03.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
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