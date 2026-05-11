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Hannover Rück Aktie

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Marktkap. 29,49 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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WKN 840221

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ISIN DE0008402215

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

09:16 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
234,20 EUR -4,00 EUR -1,68%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Die Erträge des Rückversicherers hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Allerdings seien die widerstandsfähigen Rücklagen des Unternehmens unterbewertet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
235,60 €		 Abst. Kursziel*:
40,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
234,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,91%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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