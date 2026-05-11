Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

09:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Die Erträge des Rückversicherers hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Allerdings seien die widerstandsfähigen Rücklagen des Unternehmens unterbewertet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:03 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück