Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

08:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut positioniert in einem sich abschwächenden Umfeld für Rückversicherungen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch. Sie dürften weiterhin steigende Gewinne ausweisen und Dividenden zahlen. Disziplin bei den rückversicherten Volumina und bei den Kosten sollten kurzfristig helfen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:47 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück