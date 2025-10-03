DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.352 +0,4%Top 10 Crypto 17,46 +2,7%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.970 +1,4%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,59 +1,9%Gold 3.954 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
265,40 EUR +9,40 EUR +3,67 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,99 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

UBS AG

Hannover Rück Buy

10:21 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
265,40 EUR 9,40 EUR 3,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
256,40 €		 Abst. Kursziel*:
9,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
265,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

10:21 Hannover Rück Buy UBS AG
09:01 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.09.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Bewertung im Blick Deutsche Bank-Analyse: Morgan Stanley bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse Deutsche Bank-Analyse: Morgan Stanley bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Ende des Montagshandels zu
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Business Times Barclays hires 3 private bankers from JP Morgan, LGT, Deutsche Bank for Singapore
MarketWatch Amazon, Palo Alto Networks — and 36 more hot stock picks from Deutsche Bank
Financial Times Deutsche Bank hit by London lawsuits from five former bankers
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen