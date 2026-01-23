DAX 24.959 +0,2%ESt50 5.961 +0,2%MSCI World 4.535 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.594 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.087 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse
Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
237,00 EUR +2,60 EUR +1,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,26 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

UBS AG

Hannover Rück Buy

11:56 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
237,00 EUR 2,60 EUR 1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 294 Euro belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
294,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
232,80 €		 Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
237,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,05%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

11:56 Hannover Rück Buy UBS AG
21.01.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Aktieneinstufung UBS AG: Hannover Rück-Aktie erhält Buy UBS AG: Hannover Rück-Aktie erhält Buy
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag stärker
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen