ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. Das Prämienwachstum aus der Erneuerungsrunde sei etwas schwächer als er erwartet habe, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. Die Eckdaten für 2025 entsprächen derweil den Erwartungen und der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
294,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
246,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
248,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

14:21 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
14:21 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
13:31 Hannover Rück Buy UBS AG
13:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Ausblick bestätigt Hannover Rück-Aktie höher: Gewinn zieht deutlich an - Ausblick 2026 bestätigt Hannover Rück-Aktie höher: Gewinn zieht deutlich an - Ausblick 2026 bestätigt
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursabschlägen
TraderFox Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP
finanzen.net DZ BANK gibt Hannover Rück-Aktie Kaufen
finanzen.net Buy-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Buy-Analyse: UBS AG bewertet Hannover Rück-Aktie
finanzen.net RBC Capital Markets: Sector Perform für Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Hannover Rück-Aktie mit Underweight
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
