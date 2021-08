ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Sondereffekte hätten den Gewinn angetrieben, schrieb Analyst Will Hardcastle am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf das zweite Quartal. Der bestätigte Ausblick sei angesichts der Flutkatastrophe im Juli beruhigend./ag/bek