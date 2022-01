ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hannover Rück von 196 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Rückversicherer dürften von den unter den Budgets liegenden Katastrophenschäden profitiert haben, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sollten sich die Kapitalmarktentwicklungen positiv auf die Solvabilitätsniveaus und Reinvestmentrenditen ausgewirkt haben. Der Experte erhöhte seine Sektor-Gewinnprognosen (EPS) bis zum Jahr 2023./edh/bek