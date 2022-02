ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Rückversicherers sei schwer zu entschlüsseln, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Gewinnausblick für 2022 sei unverändert gegenüber dem Niveau zum dritten Quartal, berge aber eine höhere Volatilität./edh/jha/