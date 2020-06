HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit "Hold" und einem Kursziel von 175 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dividenden seien der Haupttreiber für den Versicherungssektor, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hannover Rück sei der qualitativ wertvollste Rückversicherer. Die Aktie sei in diesem Jahr aber verglichen mit den Wettbewerberpapieren bisher am besten gelaufen und am teuersten. Ihr "Top Pick" ist Munich Re./ajx/edh