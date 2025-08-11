Hannover Rück Aktie
Marktkap. 32,03 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Diese seien auf den ersten Blick durchwachsen ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Da aber sowohl die versicherungstechnischen Ergebnisse in beiden Segmenten des Rückversicherers als auch das Kapitalanlageergebnis gezielt konservativ ausgewiesen worden seien, sei das ökonomische Ergebnis wahrscheinlich besser als das ausgewiesene Ergebnis. Das Gewinnziel für dieses Jahr sei locker erreichbar./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:02 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
257,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
257,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
