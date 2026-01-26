Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,28 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Preisniveau habe in der Erneuerungsrunde weiter unter Druck gestanden, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag. Der Gewinn werde aber durch Wachstum, höhere Kapitalanlageergebnisse und in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne der Vorjahre weiter steigen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
246,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
248,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
