FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Hannover Rück nach Zahlen von 166 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das berichtete Ergebnis für das erste Quartal sei zwar nominell etwas hinter den Erwartungen geblieben, aber die operative Entwicklung stehe in Übereinstimmung mit den Zielen für das Gesamtjahr, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das kräftige Wachstum wertet er angesichts des gegenwärtig günstigen Marktumfelds positiv./ajx/ag