ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Diese dürften von der Lungenkrankheit Covid-19 belastet worden sein, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem gelte dies wohl in der Rückversicherung für Lebens- und Krankenversicherungen./bek/tih