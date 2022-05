ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ergebnisseitig sowohl im Tagesgeschäft als auch unter dem Strich die Erwartungen geschlagen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass das Katastrophen-Budget aber mehr als ausgeschöpft wurde, habe seine Erwartungen bestätigt./tav/mis