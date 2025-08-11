DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.336 +0,1%Top 10 Crypto 16,57 +1,1%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.794 +0,5%Euro 1,1673 +0,5%Öl 66,10 -0,9%Gold 3.348 +0,1%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Hannover Rück Aktie

256,00 EUR -10,00 EUR -3,76 %
STU
Marktkap. 32,03 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 309 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus Währungseffekten, schrieb Mandeep Jagpal am Dienstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
256,60 €		 Abst. Kursziel*:
14,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
256,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,23%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

20:26 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
16:11 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:01 Hannover Rück Neutral UBS AG
10:56 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
09:46 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

