NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Dank gestiegener Investmentrenditen habe der Rückversicherer beim Nettogewinn deutlich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la