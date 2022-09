NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Die Aussichten für die Branchen seien immer noch recht gut, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie zu Rückversicherern. Die Zinsen stiegen, was positiv für die Kapitalanlageerträge sei. Und: die guten Kapitalausstattungen eröffneten attraktive Wachstumsmöglichkeiten bei gleichzeitig fortgesetzter bilanzieller Stärke./mis/la