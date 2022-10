NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Vor Quartalszahlen des Rückversicherers aktualisierte Analyst Derald Goh in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell. Er geht weiter davon aus, dass das Unternehmen das angestrebte Jahresnettoergebnis erreichen wird. Dieses dürfte allerdings am unteren Ende der Zielspanne liegen./gl/he