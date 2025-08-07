DAX 23.980 -0,4%ESt50 5.319 -0,3%Top 10 Crypto 16,38 -0,1%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.099 -0,1%Euro 1,1608 -0,1%Öl 66,66 -0,1%Gold 3.346 +0,0%
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 32,03 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Overweight

09:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
258,00 EUR -8,00 EUR -3,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis um 5 Prozent darüber, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Rückversicherer dürfte am Markt indes gut ankommen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
260,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
258,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,91%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

11:01 Hannover Rück Neutral UBS AG
10:56 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
09:46 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

