NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein für diesen uncharakteristisch schlechtes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der negative Einfluss von Covid-19 auf den Bereich Leben & Gesundheit (L&H) sei jedoch bei weitem nicht so gravierend gewesen wie von ihm erwartet./ck/bek