NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Belastungen für die Versicherer durch die Corona-Krise dürften in den Zahlen für das erste Halbjahr weitgehend berücksichtigt sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Prämienentwicklung der Rückversicherer habe sich verbessert./mf/edh