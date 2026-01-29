Hannover Rück Aktie
Marktkap. 28,48 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 239 auf 233 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
233,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
239,20 €
|Abst. Kursziel*:
-2,59%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
239,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|11:51
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets