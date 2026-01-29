DAX 24.547 +1,0%ESt50 5.953 +1,0%MSCI World 4.554 +0,2%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.386 -1,8%Euro 1,1951 -0,2%Öl 70,41 -0,6%Gold 5.134 -4,6%
Hannover Rück Aktie

239,60 EUR +2,00 EUR +0,84 %
STU
Marktkap. 28,48 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

11:51 Uhr
Hannover Rück
239,60 EUR 2,00 EUR 0,84%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 239 auf 233 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
239,20 €		 Abst. Kursziel*:
-2,59%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
239,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

11:51 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
26.01.26 Hannover Rück Buy UBS AG
21.01.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

