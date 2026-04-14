DAX 24.048 +0,0%ESt50 5.972 -0,2%MSCI World 4.564 +0,0%Top 10 Crypto 9,5375 -0,7%Nas 23.639 +2,0%Bitcoin 62.883 +0,1%Euro 1,1790 -0,1%Öl 95,14 -0,2%Gold 4.810 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an
Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026 Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
271,80 EUR -1,80 EUR -0,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,02 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

08:21 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
271,80 EUR -1,80 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
239,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
272,80 €		 Abst. Kursziel*:
-12,39%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
271,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,07%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:21 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
27.03.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
19.03.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag südwärts
finanzen.net Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag in Grün
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Hannover Rück
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart
finanzen.net Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases earnings and dividend, reinforces sustained profitability significantly
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen