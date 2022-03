LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145,70 Euro belassen. Analyst Ivan Bokhmat hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem die deutlich verfehlten Erwartungen an den operativen Gewinn des Rückversichers hervor. Auch die Dividende habe enttäuscht./tav