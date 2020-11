NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Fundamental sei bei dem Rückversicherer alles in Ordnung und die Corona-Krise dürfte keine massiven Belastungen bringen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Einstufung beruhe alleine auf der Bewertung./mf/mis