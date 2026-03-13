Goldman Sachs Group Inc.

Hannover Rück Buy

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 299 auf 301 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker nahm am Freitagnachmittag im Nachgang der Jahresbilanz nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück