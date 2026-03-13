Hannover Rück Aktie
Marktkap. 31,5 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 299 auf 301 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker nahm am Freitagnachmittag im Nachgang der Jahresbilanz nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
301,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
261,40 €
|Abst. Kursziel*:
15,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
262,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
297,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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