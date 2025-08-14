DAX 24.373 +0,3%ESt50 5.494 +0,6%Top 10 Crypto 16,26 +3,8%Dow 45.626 +1,9%Nas 21.494 +1,9%Bitcoin 98.970 +2,3%Euro 1,1708 +0,9%Öl 67,95 +0,4%Gold 3.376 +1,1%
Hannover Rück Aktie

253,60 EUR -1,60 EUR -0,63 %
STU
Marktkap. 30,72 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

15:26 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
253,60 EUR -1,60 EUR -0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie üblich habe der Rückversicherer seine Jahresziele bestätigt, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl eine unerwartete Solvabilitätslücke und eine umfangreiche Anpassung des Lebensrisikos zu einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung der Aktie geführt habe, sei er noch stärker davon überzeugt, dass der Konzern sein Gewinnwachstum aufrechterhalten kann, und bekräftige daher seine Kaufempfehlung./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
255,60 €		 Abst. Kursziel*:
31,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
253,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,10%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

