Hannover Rück Aktie
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Marktkap. 35,33 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Rückversicherer habe auf beeindruckende Weise die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Anders als Konkurrenten hätten die Hannoveraner der Versuchung widerstanden, die Jahresprognose anzuheben, sondern den Spielraum für eine Stärkung der Bilanz betont, falls Großschäden unter den Erwartungen blieben./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
289,20 €
|Abst. Kursziel*:
12,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
289,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
291,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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