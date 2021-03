NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Wie der jüngste Bericht des Swiss Re Institute zeige, fließe alternatives Rückversicherungskapital in erheblichem Maße ab, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Diese Verringerung des Kapitalangebots im Sektor untermauere die Preiserhöhungen bei der Erneuerungsrunde./edh/he