NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 205 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett begründete die Zielsenkung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer enttäuschenden Dividende für 2021, der anhaltenden Pandemie-Effekte und dem Ukraine-Konflikt. Für die Aktien des Rückversicherers sieht er aber eine günstige Einstiegsgelegenheit./tih/gl