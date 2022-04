NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst Philip Kett geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass das Management des Rückversicherers bei den Rückstellungen für potenzielle Kriegsschäden, Naturkatastrophen und Pandemie-Todesfälle umsichtig vorgehen wird./tih/ajx