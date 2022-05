NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 175 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannover Rück sei der am besten gemanagte Rückversicherer, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem lobte er das starke Wachstum der Prämieneinnahmen./edh/ajx