Top News
Hannover Rück Aktie

250,20 EUR -0,60 EUR -0,24 %
STU
Marktkap. 29,81 Mrd. EUR

KGV 12,16
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

08:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
250,20 EUR -0,60 EUR -0,24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 15:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
250,80 €		 Abst. Kursziel*:
24,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
250,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

