Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie schlechter Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie schlechter
Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 29,83 Mrd. EUR

KGV 12,16
Hannover Rück Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 312 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut aufgestellt, um mit dem sich abschwächenden Rückversicherungsmarkt zurechtzukommen, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Die größte Überraschung bei der Bilanzvorlage sei die besser als erwartete Dividende gewesen. Der Experte rechnet mit weiteren Steigerungen von höherem Niveau aus./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
259,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
258,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,51%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:21 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.03.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
12.03.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Vorläufige Zahlen bestätigt Hannover Rück-Aktie deutlich höher: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig Hannover Rück-Aktie deutlich höher: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittag im Minus
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases earnings and dividend, reinforces sustained profitability significantly
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
