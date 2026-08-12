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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

08:26 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
249,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut positioniert in einem sich abschwächenden Umfeld für Rückversicherungen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch. Sie dürften weiterhin steigende Gewinne ausweisen und Dividenden zahlen. Disziplin bei den rückversicherten Volumina und bei den Kosten sollten kurzfristig helfen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
248,60 €		 Abst. Kursziel*:
32,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
249,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,21%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.08.26 Hannover Rück Buy UBS AG
12.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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