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Hannover Rück Aktie

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249,60 EUR -5,40 EUR -2,12 %
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Marktkap. 31,42 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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WKN 840221

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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

11:11 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
249,60 EUR -5,40 EUR -2,12%
Charts| News| Analysen
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
248,20 €		 Abst. Kursziel*:
32,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
249,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,21%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

11:11 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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13.08.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Aktie bewertet Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Hannover Rück-Aktie Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schließt im Minus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag im Minusbereich
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste
EQS Group EQS-News: Hannover Re sees profitable growth opportunities in an increasingly challenging market environment
EQS Group EQS-News: Hannover Re generates very good half-year result and remains on track to achieve full-year guidance
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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