Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Die Rückversicherungsmärkte seien weiterhin attraktiv, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ertragskraft der Konzerne habe zugenommen. Auf bereinigter Basis gelte dies vor allem für die Munich Re. Auf den weiteren Plätzen folgten dicht darauf Scor und Hannover Re. Die geringste Steigerung der Ertragskraft gebe es mit einigem Abstand bei der Swiss Re./la/stw

