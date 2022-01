HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Die Preissteigerungen im Rückversicherungsgeschäft hielten gegenwärtig Schritt mit den Erwartungen, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dahinter stecke weniger ein Mangel an Kapital als vielmehr das Vermeiden von Risiken angesichts von Naturkatastrophen./bek/edh