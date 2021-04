NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Analyst Ashik Musaddi rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit starken Zahlen des Rückversicherers. Die Großschäden dürften sich in Grenzen gehalten haben./bek/he