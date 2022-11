NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 175 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Überschuss bis 2024 an./ajx/he